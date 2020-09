Morto Philippe Daverio, profondo lutto e commozione anche ad Albenga

La notizia della scomparsa di Philippe Daverio arriva ad Albenga lasciando un profondo lutto e un sentimento di sentita commozione.

Il noto storico dell’arte aveva definito il Piatto Blu custodito a Palazzo Oddo nella Mostra Magiche Trasparenze “Il reperto di vetro romano più bello al mondo”. In quell’occasione il Vicesindaco Alberto Passino e il Presidente della Fondazione Oddi Roberto Pirino lo avevano invitato nella città delle Torri per fargli conoscere anche le altre meraviglie custodite ad Albenga e per illustrargli il progetto per la realizzazione del Museo della Città che, non solo permetterà di custodire al meglio il Piatto Blu, ma che valorizzerà l’aspetto promozionale di questo reperto e di tutti i tesori custoditi nelle varie realtà museali ingaune.

Afferma il vicesindaco Passino: “Riceviamo con dispiacere la notizia della scomparsa di Philippe Daverio e cogliamo l’occasione per porgere le più sentite condoglianze alla famiglia. Con ancor più determinazione oggi ribadiamo il nostro impegno a realizzare il progetto del Museo della Città. Attraverso questo e grazie ad una esposizione e un allestimento rivisitato valorizzerà ancor più sia il Piatto Blu che gli altri reperti storici custoditi nella nostra Città. Ricordiamo che il progetto per il Museo della Città è allo studio dell’architetto Dolmetta che entro l’anno lo completerà”.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sottolinea: "La notizia di questa scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo dell’arte e della cultura. Profondamente legato alla nostra città Daverio aveva saputo apprezzarne la ricchezza di storia e cultura e, siamo certi che avrebbe continuato a farlo ritornando a trovarci per ammirare i progetti di valorizzazione che stiamo portando avanti".