Celle, non solo restyling del parco giochi dei Piani: anche il minigolf diventerà un'area dedicata ai bambini

"L'attenzione su quel giardino è alta in quanto molti hanno rilevato un'insicurezza dei giochi e da lì è infatti arrivata la decisione di chiuderlo. Domani faremo un sopralluogo e poi partiremo con la riqualificazione di quello e successivamente del minigolf".

Il sindaco di Celle Caterina Mordeglia ha annunciato, oltre alla chiusura già preventivata del parco giochi di via Genova ai Piani dopo le proteste di alcune famiglie vista la situazione di incuria e alcuni problemi riscontrati per la sicurezza dei bambini (Leggi QUI), anche un intervento previsto nell'area di fronte in concessione fino a fine anno ai bagni marini.

"Va fatta una ristrutturazione totale, i giardini saranno uno spazio con giochi destinati ai bambini dai 6 ai 12 anni, la parte del minigolf invece la utilizzeremo per i piccoli dagli 0 ai 5 anni, sarà presente un bagno e un bar, si verrà a creare una situazione completamente diversa" spiega la prima cittadina che ha già reperito i fondi e ha annunciato che l'amministrazione parteciperà ad un bando per la riqualificazione.