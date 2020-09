Ultimati i lavori nelle scuole di Altare per affrontare in serenità l'inizio del nuovo anno scolastico

"Si stanno ultimando gli interventi che permetteranno un rientro a scuola sicuro dei nostri figli. Le ampie volumetrie dei locali scolastici si sono dimostrate particolarmente idonee a questa emergenza, non richiedendo interventi radicali". Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale di Altare guidata dal sindaco Roberto Briano.

Nello specifico i lavori hanno interessato: la realizzazione di un terzo spazio per la refezione con l'acquisto di nuovi tavoli e sedie; l'installazione di un nuovo centralino telefonico che permetterà di smistare le telefonate tra infanzia, primaria e secondaria; l'acquisto di arredi, tendaggi e attrezzature; la ritinteggiatura degli spazi comuni e degli infissi della primaria; l'installazione di valvole termostatiche a tutti i radiatori (quasi cento) dell'edificio, che permetteranno (oltre ad un consistente risparmio energetico) la preziosa possibilità di regolare il microclima di ogni aula.

"In questa situazione inusuale - spiegano dall'amministrazione comunale - vogliamo ribadire la massima collaborazione (oltre che gratitudine) con la Dirigente Scolastica Raffaella Battiloro. Vogliamo essere un punto di confronto e supporto con tutto il corpo docente e il personale ATA, investiti in questa emergenza di nuovi incarichi e responsabilità ad aggravare compiti già di per sé delicati".

"Saranno comunque i genitori chiamati ad un ruolo fondamentale in questa battaglia, è a loro che va il nostro appello alla responsabilità. Sarà basilare tenere a casa i propri figli non perfettamente in salute, evitando così l'avvio di tutta la procedura anti-Covid magari per un semplice malanno di stagione - conclude - Ma è soprattutto a tutti gli studenti altaresi, sballottati fra didattica a distanza e preoccupazioni forse più grandi di loro, che va il nostro sincero augurio di un proficuo e sereno (anche se strano) anno scolastico".