Albenga, sabato 19 settembre la Festa del Mondo Nuovo

Alcune associazioni di Albenga, durante l'emergenza Covid, si sono confrontate sul possibile futuro e su come affrontarlo. Dalle comuni e molteplici esperienze è nata l'idea di una giornata collettiva di festa e di riflessione, che si terrà sabato 19 settembre 2020 dalle ore 15 presso il Parco Peter Pan di Via Dalmazia e in streaming online.

Gli ideatori A.I.E.D. Albenga, Aps #cosavuoichetilegga?, Aps - ets Immaginafamiglie, CasaCultural, Agedo Nazionale Italia, Banca Etica, Jobel cooperativa sociale Onlus, Comunità laici missionari cattolici, Famiglie arcobaleno, Jobel Nonunomeno, Sjamo - Sào José Amici nel Mondo, USEI Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia,Yepp Albenga, con il patrocinio del Comune di Albenga organizzano l'evento, la “Festa del Mondo Nuovo, Insieme per costruire un futuro accogliente, aperto, rispettoso dell’ambiente, partecipato, variopinto, inclusivo, non giudicante”.

La giornata sarà preceduta da alcune iniziative collaterali:

Giovedì 17 settembre 2020, ore 18 in diretta on line

Presentazione alla cittadinanza del “Manifesto della comunicazione non ostile”

a cura di ParoleOstili, Immaginafamiglie e Comune di Albenga

Il comune di Albenga ha aderito al manifesto, per promuovere una nuova cultura del rispetto on line e non.

Venerdì 18 settembre 2020 Stadio Riva ore 21

Partita di calcio multietnica tra la squadra di calcio dello YEPP e la Villanovese Calcio

a cura di Yepp Albenga

Ingresso libero

Questo il programma della giornata del 19, che si terrà al Parco Peter Pan e in diretta online sulle pagine Facebook e You tube “FESTA MONDO NUOVO Albenga”:

Ore 15,00

“FIABE E RACCONTI TRA PAESI LONTANI E VICINI PER INVENTARE E SOGNARE UN MONDO NUOVO”

con Marino Muratore

organizzato da CLMC Comunità laici missionari cattolici

“ TUTTI I MONDI DEL MONDO...LONTANI MA VICINI”

Disegno e racconto il mondo che vorrei. Esistono tanti mondi al mondo e tante persone diverse. Insieme viaggeremo tra mondi diversi, nel mondo che vorremmo.

Laboratorio per bambini varie postazioni per differenti età

organizzato da Casa Cultural, #cosavuoichetilegga? e Immaginafamiglie

“IL MONDO CHE VORREMMO…I BAMBINI E LE BAMBINE RACCONTANO IL LORO MONDO”

Piccola mostra disegni eseguiti dai bambini del campo solare di Albenga durante i laboratori organizzati da #cosavuoichetilegga? e Immaginafamiglie

Ore 16,00

“UN PO' DEL TUO TEMPO PER UN GRANDE AIUTO”

Conferenza sull' Affido Familiare.

I relatori saranno:

Fabiana Ferrari, psicologa del Consultorio familiare di Albenga,

Stefania Panero, psicologa di Sjamo - Sào José Amici nel Mondo,

Michela Guidi, psicologa ATS Alassio-Laigueglia,

Margherita Senatore, A. S. Comune di Laigueglia,

Annalisa Ricci, A. S. Comune di Comune di Alassio .

organizzato da Sjamo - Sào José Amici nel Mondo e Distretto sociosanitario n.4 Albenganese

Ore 17,00

“CRESCERE UOMINI”: Presentazione del libro di Monica Lanfranco, giornalista di Micromega e Marea

organizzato da AIED Albenga

Ore 18,00

“IL MONDO CHE VORREI..” TAVOLA ROTONDA

uguaglianza di genere, ambiente, integrazione, inclusione, partecipazione, cultura.

condotti da MONICA LANFRANCO, giornalista di Micromega e Marea

INTERVERRANNO

Maurizio Zavaglia, Coop. Nelson Mandela - Gioiosa Ionica integrazione migranti/nuovi modi di vita sostenibili/inclusivi

Annalisa Corrado, autrice del libro “Le ragazze salveranno il mondo. Da Rachel Carson a Greta Thunberg: un secolo di lotta per la difesa dell'ambiente” ecologia/difesa ambiente

Graziano Maino, COOPERATIVA PARES, Progettare insieme un mondo nuovo: progettazione partecipata , cittadinanza digitale e nuove forme di apprendimento e condivisione partecipazione/cittadinanza

Tommaso Bianco, KRONOTEATRO, La cultura nel mondo nuovo come seme di rinascita attiva cultura

Cristina Balma Tivola, Antropologa Mondo nuovo: riti di ieri riti di oggi. Verso il futuro. società

DALLE ORE 19.30

APERITIVO ETNICO

organizzato da Nonunomeno Cooperativa Jobel

Per partecipare occorre prenotare chiamando il numero 349 7076622.

Menu’: "THIEBOU YAPP" Riso con pollo e verdure oppure variante vegetariana solo verdure. Costo: 10 euro piatto più una bibita a scelta

DJ SET YEPP MUSICHE DAL MONDO con Andrea Dilena

organizzato da YEPP ALBENGA

INGRESSO EVENTI LIBERO (TRANNE APERTIVO ETNCO PER IL QUALE OCCORRE PRENOTARE) FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI, L’INGRESSO AL PARCO È CONSENTITO CON USO MASCHERINA E DISTANZIAMENTO.

LA “FESTA DEL MONDO NUOVO” è INSERITA NEL CALENDARIO DELLA “SETTIMANA DELLA GENTILEZZA” dal 17 al 29 settembre organizzata del Comune di Albenga.