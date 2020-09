Incendio boschivo a Saliceto in frazione Lignera Soprana: sul posto anche i vigili del fuoco di Cairo

Incendio nel pomeriggio di oggi, martedì 15 settembre a Saliceto. A fuoco una porzione di bosco in frazione Lignera Soprana. Diverse squadre sono intervenute per per sedare le fiamme a seguito dell'allarme lanciato intorno alle ore 15.

Oltre agli Aib, ancora sul posto come presidio, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo (con il Dos, direttore operazioni di spegnimento), le squadre di Mondovì, Ceva e Cairo Montenotte.

L'incendio al momento sarebbe stato sedato dopo diverse ore di intervento. Non si conosce al momento la quantità di patrimonio boschivo coinvolto dalle fiamme.