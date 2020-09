Finale, il comitato genitori "Asilo dei Rondinini": "Grazie all'amministrazione per aver salvaguardato la missione educativa dell'asilo"

"Il comitato genitori della scuola dell’infanzia Opera S. Teresa del Bambino Gesú, presieduto da Pier Paolo Gallea, desidera ringraziare pubblicamente il Comune di Finale Ligure e, in particolare, l'assessore alle Politiche Sociali Clara Brichetto per l’intervento attivo e sollecito che ha consentito al centro per l’infanzia, molto amato in Paese, di continuare la propria missione educativa". Comincia così la nota dei genitori che ieri hanno accompagnato i propri figli allo storico "asilo dei Rondinini", non più sotto le amorevoli cure delle suore che hanno lasciato Finale lo scorso settembre.

"La scuola infatti, oltre che luogo didattico, vede anche una forte relazione affettiva tra la comunità e le Suore uscenti, Assunta, Agnese e Rosina, che per anni hanno gestito la struttura. Il tempo ha visto tra quelle mura diverse generazioni di finalesi, molti genitori di oggi erano gli allievi di ieri" ricorda il presidente del comitato.

"Prontamente il Comune ha risposto in maniera positiva, attivando opere di sostegno economico e organizzativo in tempi rapidi, consegnando alla cooperativa Koine’ il coordinamento pedagogico (considerata dagli stessi genitori, molto qualificata e professionale) mentre tutto il resto ad oggi è in capo ancora a Opera Santa Teresa." continua la nota.

"Ad oggi la scuola d’infanzia ha visto crescere il numero di iscritti (ad oggi circa 70 tra scuola dell’infanzia e servizio doposcuola) e si è ricominciato l’anno scolastico 2020/2021 in totale sicurezza, la struttura infatti si è adoperata per ottemperare a tutte le prescrizioni anti Covid-19. Si spera nella continuazione di questo rapporto armonioso tra gli enti coinvolti" conclude il presidente Pier Paolo Gallea.