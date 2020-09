Finale, le giovani tenniste Carola e Vittoria citate in un discorso dalla von der Leyen

Star di YouTube, lo spot pubblicitario girato con Roger Federer e il riconoscimento ottenuto dalla Regione Liguria. Ora la citazione da parte del presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante un discorso sullo stato dell'Unione.

Ecco un'altra soddisfazione per Carola e Vittoria, le giovani tenniste che durante il lookdown avevano giocato da un tetto all'altro di Finale Ligure.

"Sono una lezione per tutti - il significato delle parole pronunciate dalla presidente von der Leyen e riportate dall'Ansa - Questo ci dice che non ci dobbiamo lasciare bloccare dagli ostacoli che troviamo sul nostro cammino. Quest'anno l'Europa ha seguito il loro esempio e non si è fatta frenare dalle vecchie convenzioni".

"Lo spirito ligure è un esempio per tutta Europa - ha commentato su Facebook Giovanni Toti, candidato alla presidenza della Regione Liguria - La loro partita ha fatto il giro del mondo, tanto che la loro tenacia è stata ricordata anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione, come stimolo per 'non lasciarci mai bloccare dagli ostacoli sul nostro cammino'. I liguri non si sono mai fatti abbattere dalle difficoltà e Carola e Vittoria ne sono la dimostrazione: grazie ragazze, con voi l’Europa e tutto il mondo conoscono la forza della Liguria che non si arrende".