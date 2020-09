Savona, trovato in possesso di diverse dosi di hashish e di 300 euro in contanti: 21enne arrestato dalla Guardia di Finanza

Continua senza sosta l’attività delle Fiamme Gialle savonesi nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del Comando provinciale di Savona, durante l’incessante azione di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un soggetto di 21 anni.

In particolare i finanzieri della Compagnia di Savona, con l’ausilio dell’unità cinofila “Baddy”, nel corso dell’ordinaria attività di perlustrazione nei pressi della centralissima Piazza Sisto hanno sottoposto al controllo un ragazzo, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e circa 300 euro in contanti, risultati poi proventi del reato.

La successiva perquisizione del domicilio dell’indagato, in via Paleocapa, ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare altri 100 grammi della medesima sostanza, oltre al materiale idoneo al confezionamento delle dosi di stupefacente e due bilancini di precisione.In particolare, sono state sequestrate numerose confezioni in cellophane recanti l’effige della foglia di marijuana.

Il risultato conseguito testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza quale imprescindibile presidio di legalità a tutela dei cittadini e della collettività.