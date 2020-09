Autofiori, dal 21 al 27 settembre sulla A10 chiuso un tratto tra Pietra e Finale

Autostrada dei fiori ha diramato il bollettino dei lavori che coinvolgeranno i tratti di sua competenza nella settimana dal 21 al 27 settembre.

Di seguito sono indicati solo i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato).

Sul tronco A10 della Genova-Ventimiglia, tra Pietra Ligure e Finale Ligure dal km 66+350 al km 64+400, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Montegrosso dal 21 al 27 settembre.

Sempre nello stesso tratto, tra Spotorno e Savona dal km 52+770 al km 49+700 chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento galleria Fornaci dal 21 al 25 settembre.

Sul tronco A6 della Torino-Savona tra Savona e Altare, in direzione Torino, dal km 116+800 al km 110+300, restringimento della carreggiata che prevede inizialmente la chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 04/12/2019 al 30/04/2021; successivamente chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento galleria Bricco, dal 04/08/2020 al 30/06/2021