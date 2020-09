Coronavirus, nuovo aumento di casi in Regione: sono 158 i nuovi positivi con quasi 4mila tamponi effettuati

Tornano a crescere in maniera importante i numeri del contagio da Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore. Sono infatti 158 i nuovi positivi a fronte di 2.295 tamponi effettuati.

nel dettaglio, per quanto riguarda i nuovi casi: 11 sono in Asl 1 (5 contatto caso confermato, 6 attività screening), 3 sono in Asl2 (2 contatto di caso confermato, 1 attività screening), 54 in Asl3 (24 contatto caso confermato, 29 attività screening, 1 struttura sociosanitaria) e 88 in Asl5 (52 contatto caso confermato, 36 attività screening).

Analizzando i dati il presidente uscente Giovanni Toti si è soffermato in particolar modo sul record di tamponi effettuati da inizio emergenza e sulla pressione ospedaliera, indice da tenere sempre in considerazione parlando di questa emergenza planetaria: "In un quadro in cui il Covid sta crescendo in tutte le Regioni - ha affermato Toti - anche in Liguria cresce proporzionalmente al numero record di tamponi fatti, ed è il dato pi positivo. Questo significa che i nostri uffici di prevenzione, che ringrazio, stanno tracciando sempre più con efficacia i contatti".

"Al San Martino stanno aumentando le ospedalizzazioni un po' per il decorso dell'epidemia nel genovese e un po' per alcuni spostamenti coordinati con Asl5. La situazione è sotto controllo, non siamo ancora scattati con alcun aumento di posti letto e quindi stiamo lavorando in ordinarietà. Non abbiamo alcun decesso e questo ci dà qualche rassicurazione circa le terapie di cura praticate dai nostri ospedali" ha proseguito il governatore uscente.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 279.460 (+3.955)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.329 (+158)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.652 (+3)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 10.677 (+155)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.668 (+139)

Casi per provincia di residenza

Imperia: 133 (+8)

Savona: 212 (-1)

Genova: 1.068 (+44)

La Spezia: 961 (+82)

Residenti fuori regione/estero: 95 (-)

Altro/in fase di verifica: 199 (+6)

TOTALE 2.668 (+138)

Ospedalizzati: 157, 16 in terapia intensiva (+7)

Asl1: 8 (-)

Asl2: 7,1 in terapia intensiva (-1)

Policlinico San Martino: 23, 8 in terapia intensiva (+7)

Galliera: 21 (+1)

Gaslini: 9 (-1)

Asl3: globale 0 (-2)

Asl4: 6 (+1)

Asl5: 83, 7 in terapia intensiva (+2)

Isolamento domiciliare: 1.257 (+49)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.075 (+19)

Deceduti: 1.586 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1: 103 (+15)

Asl2: 258 (+63)

Asl3: 766 (+38)

Asl4: 173 (+42)

Asl5: 917 (+85)

TOTALE 2.217 (+243)