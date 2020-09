Elezioni, Bozzano entra in consiglio regionale: "Una soddisfazione, ci voleva un rappresentante del levante savonese"

"Sono contento, coglio ringraziare tutti agli elettori che hanno avuto fiducia in me, è sempre bello vedere che i varazzini continuano ad appoggiarmi così come in altri comuni del savonese. Ringrazio anche i miei compagni di lista, Angelo Vaccarezza, una persona con indubbie capacità con il quale si può instaurare un rapporto nel savonese".

È soddisfatto il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano che entra in consiglio regionale nella lista Cambiamo del presidente Giovanni Toti nonostante il secondo posto dietro al consigliere uscente Vaccarezza con 3083 preferenze, la maggior parte arrivate dal suo comune e dai comuni del levante savonese.

"Come detto in campagna elettorale era importante che questa zona avesse nuovamente un rappresentante in Regione. Mi concentrerò sulla Val Bormida, sul nostro levante e l'entroterra del levante che fanno già parte del mio bagaglio culturale e sono territori da preservare assolutamente e per il quale ci vuole un occhio di riguardo" prosegue il neo consigliere regionale Bozzano.