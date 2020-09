Regionali, quarto posto nel listino per Gemelli (Pd) ma grande soddisfazione: "Ora pensiamo a Savona ed a fare in modo di poterla rappresentare al meglio"

1004 preferenze e quarto posto alle spalle di Roberto Arboscello, Mauro Righello e Massimo Niero. La vice segretaria regionale del PD Alessandra Gemelli è comunque soddisfatta del risultato alle elezioni regionali suo e del partito.

"Un ottimo risultato per il PD di Savona che risulta essere il partito più votato, per Roberto Arboscello eletto Consigliere regionale, un Sindaco che ha ben amministrato il proprio Comune e che ora rappresenterà la nostra Provincia in Consiglio Regionale e per la lista tutta. Ora pensiamo alla nostra città ed a fare in modo di poterla rappresentare al meglio" dice Gemelli.

"Per quel che mi riguarda è stata un'esperienza emozionante e più che positiva. Una candidatura la mia, imprevista ed imprevedibile sino a poco più di un mese fa. Un mese vissuto a mille all'ora, faticoso ma gratificante. Sono davvero soddisfatta per il risultato ottenuto in così poco tempo ed il mio sincero ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno sostenuta e supportata. 1004 volte grazie ai miei elettori" conclude la vice segretaria regionale dem.