Regionali, Salvatore: "IlBuonsenso continua con migliaia di consensi"

"La coerenza ha portato alla nascita del Buonsenso. Dal letame del tradimento delle idee, dei principi e dei valori in cui crediamo è nato un fiore prezioso che ha fatto riavvicinare migliaia di liguri a una politica pulita, chiara, coerente" commenta in una nota Alice Salvatore.



"Il percorso del Buonsenso ai suoi primi passi ha dato, in soli 4 mesi di esistenza e con 20 giorni di campagna elettorale, un risultato unico. Senza fare coalizioni con nessuno è già al passo con partiti che vantano anni di presenza sul territorio e rilevanza nazionale. Le accozzaglie elettorali come sempre si sono raccolte solo per calcolo e anche se hanno preso poltrone già assistiamo alle prime liti, le accuse, i rimproveri. La Lega tuona contro Cambiamo, il Pd disconosce il suo neo alleato 5Stelle, che barcolla sotto il peso del suo tradimento degli elettori".



"ilBuonsenso ha una direzione unica, lineare. Non bisogna solo guardare se facendo qualcosa c’è un ritorno immediato, materiale, come una poltrona - la massima aspirazione per tanti... Bisogna saper puntare finalmente ad una politica sana, competente, che guarda all’obiettivo comune e non al proprio tornaconto - conclude - Una politica che con oggi traccia un solco profondo per raggiungere risultati duraturi sul lungo periodo. Da oggi inizia ilBuonsenso, con migliaia di liguri, tutti uniti, tutti insieme, per i prossimi grandi successi".