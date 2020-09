Toti e Lega, prime frizioni? Il governatore: "Da Salvini e dai suoi mi aspettavo sorrisi e brindisi, non musi lunghi". Rixi: "Senza di noi Toti non sarebbe dov'è"

"Per essere il capo, servono due cose. I numeri e la capacità di gestire la coalizione. I primi ci sono, la seconda per ora no. Matteo potrebbe essere l’architetto del centrodestra, ma al momento non mi risulta che abbia alcun progetto. Si concentra solo sulle sue battaglie, va per conto suo. Non ascolta chi gli vuole bene. E a forza di dare spallate, finisce per rimediare una lussazione dopo l’altra". Giovanni Toti, appena rieletto presidente della Regione, non lesina critiche a Matteo Salvini, leader della Lega.

In un’intervista rilasciata al 'Corriere della Sera', il governatore ligure ha parlato di quello che non è stato nelle ore immediatamente il trionfo ligure: "Da lui e dai suoi mi aspettavo sorrisi e brindisi, non i musi lunghi di questi giorni – ha spiegato Toti a proposito di Salvini - Questa dovrebbe essere la differenza tra il segretario di un partito e il leader di uno schieramento. Se in Liguria Toti ha cannibalizzato la Lega? Analisi sbagliata. Questo è anche un suo successo, non solo della mia lista o di Fratelli d’Italia. Un candidato premier deve avere a cuore i numeri della coalizione, non solo quelli del suo partito. Deve intestarsi le vittorie, come faceva molto bene Berlusconi, e non gioire solo per un consigliere in più della Lega o un suo candidato al ballottaggio".