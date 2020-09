Giornate Europee del Patrimonio: a Savona collezioni della Pinacoteca e del Museo della ceramica visitabili gratuitamente

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 organizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, le collezioni della Pinacoteca Civica e del Museo della Ceramica (Palazzo Gavotti, Savona) saranno visitabili gratuitamente durante le giornate di Sabato 26 e Domenica 27 Settembre 2020. A partire da Venerdì 25 Settembre si terranno a Palazzo Gavotti i laboratori artistici sul segno rivolti ad adulti, ragazzi e bambini.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 333 2508815 o mandare una mail a laboratorio@museodellaceramica.savona.it Per l’occasione, il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo (Fortezza del Priamàr, Savona) sarà visitabile gratuitamente. Nell’ambito dell’iniziativa, Sabato 26 Settembre 2020 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona proporrà due incontri gratuiti ai quali si potrà partecipare previa prenotazione.

La giornata seguirà il seguente programma:

- “Imparare per la vita: antico e nuovo nel restauro dell’ex Ospedale di San Paolo”, ore 14.30, piazza Pertini, Savona

Sarà possibile visitare l’ex complesso ospedaliero, recentemente restaurato, al fine di riflettere sulla possibilità di compresenza architettonica di elementi nuovi e antichi.

- “Imparare per la vita: nuove scoperte nel restauro della facciata di Palazzo Gavotti”, ore 16.30, piazza Chabrol, Savona

I partecipanti potranno visitare il cantiere di restauro della facciata di Palazzo Gavotti, antica sede del Comune di Savona e oggi parte della Pinacoteca Civica.

Al termine dell’incontro, sarà possibile visitare gratuitamente l’altorilievo in ceramica “La Nascita della Ceramica” di Agenore Fabbri esposto presso il ristorante Bino. Per partecipare agli incontri è obbligatorio prenotarsi inviando entro le ore 10 del 26 Settembre 2020 una mail contenente nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di cellulare a andrea.canziani@beniculturali.it.