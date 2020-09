Covid e mancanza insegnanti portano alla chiusura delle scuole medie a Savona. Lugaro (Cgil): "Colpa delle procedure improvvisate del Ministero"

"Questa situazione era purtroppo prevedibile e temiamo che sia solo l'inizio, però il ritardo in queste procedure improvvisate ha creato un ulteriore problema".

Il segretario provinciale della Flc CGIL Scuola Mario Lugaro è intervenuto in merito alla chiusura a Savona delle scuole secondarie di secondo grado "Rita Levi Montalcini" per via della positività di un insegnante.

La dirigente scolastica ha preso questa decisione dopo che l'Asl2 aveva imposto ieri la quarantena fino al 7 ottobre per 5 classi (due del plesso di via Machiavelli e tre della succursale di via Bove a Legino), ma anche perchè alcuni professori di altre sezioni sono stati in contatto con l’insegnante risultato positivo al Covid19. Gli stessi devono fare il tampone prima di rientrare a scuola e, visto il numero ridotto di insegnanti (causa mancate nomine), non ce ne sarebbero sufficienti a coprire le altre classi non in quarantena.

Da lì il dito puntato dei sindacati che da mesi denunciano il fatto che il Ministero dell'istruzione non ha ancora effettuato le nomine portando così gli istituti a non riuscire a coprire le classi.

"Ci sono persino situazioni di classi che vanno a scuole per due o tre ore e questo è il risultato di errori nelle graduatorie delle supplenze - prosegue Lugaro - abbiamo dato conunicazione a fine estate di quello che mancava ma purtroppo il problema è dovuto alle procedure improvvisate. Hanno sottovalutato una situazione che c'era già e che si sta riscontrando ad oggi ancora di più".