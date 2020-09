Coronavirus: 109 nuovi positivi in Liguria su 1.975 tamponi effettuati

I dati forniti da Regione sulla diffusione del Coronavirus in Liguria testimoniano 109 nuovi postivi per un totale di 1.975 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In provincia di Savona si registrano 12 nuovi positivi di cui 8 contatti di caso confermato e 4 da attività di screening.

Due i decessi registrati: uomo di anni 89 residente nella provincia di Imperia, deceduto il 27/09 ospedale di Sanremo, e un uomo di anni 80 residente a La Spezia, deceduto il 28 settembre nel reparto pneumologia dell'ospedale di Sarzana.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 304.579 (+1.975)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 13.195 (+109)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.774 (+15)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 11.421 (+94)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.117 (+49)

Casi per provincia di residenza

Imperia 179

Savona 203

Genova 1.298

La Spezia 1.103

Residenti fuori regione / estero 99

Altro / in fase di verifica 235

TOTALE 3.117

Ospedalizzati: 169 (24 in terapia intensiva) (+10)

Asl1 6

Asl2 7 (1 in terapia intensiva)

Policlinico San Martino 32 (12 in terapia intensiva) (+5)

Galliera 35 (3 in terapia intensiva) (+3)

Gaslini 7

Asl3 globale 7 (+2)

Asl3 Villa Scassi 7 (+2)

Asl4 globale 7 (+1)

Asl4 Sestri Levante 5 (-1)

Asl 4 Lavagna 2 (+2)

Asl 5 Sarzana 68 (8 in terapia intensiva) (+3)

Isolamento domiciliare: 1.601 (+22)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.478 (+59)

Deceduti: 1.601 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 421

Asl2 352

Asl3 585

Asl4 164

Asl5 673

TOTALE 2.195