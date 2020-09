Rimborso libri scolastici: al via il bando del Comune di Finale Ligure

L'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Finale Ligure - come ogni anno - ha provveduto a pubblicare sul sito Istituzionale e tramite manifesti affissi per le pubbliche vie il Bando per le Borse di Studio Lettera C, per usufruire del rimborso dei libri di testo per gli studenti residenti a Finale Ligure che frequentano le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado.

Le domande si possono presentare dal 24 settembre 2020 al 30 Novembre 2020 presso le Segreterie degli Istituti Scolastici.

Per determinare la soglia reddituale funzionale all’ammissione della domanda ed alla formulazione della graduatoria, si applicano i seguenti ulteriori abbattimenti sul reddito risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2020:

• euro 4.000,00 per ogni persona con handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 a carico del nucleo familiare;

• per i figli a carico, oltre lo studente interessato al contributo: euro 3.000,00 per il secondo figlio; euro 7.000,00 per il secondo ed il terzo figlio; euro 11.000,00 per il secondo, il terzo ed il quarto o più figli. Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare, dopo i suddetti abbattimenti, una attestazione I.S.E.E. 2020, non superiore ad euro 50.000,00. Il contributo da erogare non potrà essere inferiore ad euro 20,00.

Le spese sostenute dovranno essere autocertificate dal richiedente mediante gli appositi moduli domanda depositati presso le segreterie delle scuole. Il dichiarante ha l’onere di conservare tutta la documentazione attestante le spese sostenute.

Per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli telefonare o scrivere ad ALISEO . - Servzio Benefici Economici – al n. 840848028 al costo da rete fissa di euro 0,10 alla risposta ed il resto del traffico gratuito ( da rete mobile i costi sono determinati dal singolo operatore utilizzato) operativo dal 24 settembre al 30 novembre 2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 all'indirizzo di posta elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it.

Sui siti web www.regione.liguria.it e www.aliseo.liguria.it si trovano i bandi delle borse di studio anno 2020. Sul sito web www.aliseo.liguria.it sono inoltre visibili le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulle borse di studio.