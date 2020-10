Alassio, Salesiani e Maria Ausiliatrice: da lunedì tutti in classe

"Sulla base degli ultimi riscontri la situazione dei contagi risulta al momento limitata. Tutti negativi i tamponi delle religiose dell'Istituto di Maria Ausiliatrice. La scuole dell'infanzia e primaria paritarie, dopo lo stop dovuto dei primi giorni, cominciano da domani la didattica a distanza. Da lunedì prossimo si ritorna alla didattica in presenza quindi con gli alunni presenti in classe". Questo l'aggiornamento diramato in una nota dal comune di Alassio.

"Anche per quanto attiene l’Istituto Salesiano, l’esatta osservanza della normativa e dei protocolli Covid, di cui l’Istituto si è dotato e che ha messo in atto, ha permesso di salvaguardare la salute degli studenti, dei dipendenti e di tutte le famiglie afferenti alla istituzione scolastica salesiana. Seguendo le direttive Asl, le attività didattiche, che non si sono mai interrotte avendo da subito attivato la didattica a distanza, ripartiranno in presenza anche in questo caso dal 5 ottobre".

"Riassumendo, per entrambi gli istituti,giovedì 1 ottobre e venerdì 2 ottobre gli alunni saranno a casa e seguiranno le lezioni nella consolidata modalità della didattica a distanza. Da lunedì 5 ottobre gli alunni torneranno in classe. La situazione di salute di don Giorgio permane molto critica" concludono dal comune alassino.