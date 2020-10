Shooting fotografico sulle spiagge di Pietra Ligure per Bear, il brand simbolo del surf

Bear, lo storico marchio californiano icona del surf, ispirato dal film “Un Mercoledì Da Leoni” del 1978 e diventato negli anni un brand espressione di un lifestyle all’aria aperta, sportivo e giovane, ha scelto Pietra Ligure e la costa del ponente savonese per il set fotografico del catalogo dedicato alle nuove collezioni di abbigliamento e accessori autunno/inverno e primavera/estate.

Testimonial della campagna pubblicitaria che proprio in questi giorni sta prendendo forma con lo shooting fotografico di Photomaio Production, è l’affermato surfista di Pietra Ligure Filippo Orso.

“Bear è un brand internazionale che, oltre ad essere un vero cult per il surfisti di tutto il mondo, incarna uno stile di vita dinamico e in armonia con la natura e che richiama le emozioni, la libertà e le aspirazioni raccontate in quel mitico film dedicato ai surfisti californiani degli anni 70 mondo – commenta il Vice Sindaco e Assessore al Turismo e allo Sport Daniele Rembado – Siamo molto contenti e onorati che l’azienda abbia scelto i nostri lidi per le immagini che caratterizzeranno le loro prossime campagne pubblicitarie e che faranno il giro del mondo. Pietra Ligure sta investendo sempre di più su un turismo sportivo, giovane , dinamico e “outdoor oriented” e stiamo dedicando massima attenzione a creare le condizioni affinché la riviera sia una meta turistica tutto l’anno e il nostro territorio sia sempre più attrattivo per chi ama uno stile di vita sportivo e a contatto con la natura” conclude Rembado.

“Bear è un marchio amato da tutti i surfisti del mondo per le sue tavole da surf che oggi racconta un modo di essere e uno stile di vita che va ben oltre la pratica strettamente sportiva e siamo contenti che Pietra Ligure abbia le caratteristiche adatte per essere la location ideale per questo “racconto” – esordisce il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – Ringrazio l’azienda per questa scelta che certamente contribuisce a far conoscere la nostra cittadina, il suo mare e le sue spiagge, ma anche il suo territorio e le sue tante bellezze naturalistiche a livello internazionale ed è, quindi, per noi una importante opportunità di promozione turistica. Un ringraziamento va anche a Filippo Orso che, di certo, non è estraneo a questa scelta”, conclude De Vincenzi.