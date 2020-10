L'arte dell'illustratore finalese Sergio Olivotti affianca la comicità dialettale surreale di Fabrizio Casalino

Il celebre cantante e comico Fabrizio Casalino trasforma il più noto scioglilingua genovese in una poetica e divertente storia, illustrata con umorismo da Sergio Olivotti , e in una canzone con disegni animati ascoltabile tramite il link all'interno del libro.

Esordisce a ottobre 2020, con questo albo illustrato dal titolo “Noe Nae Noe”, la collana Puppy della case editrice savonese blackdogedizioni.

“ Scio meu neuo gh'è neue nae neue/ a ciù neua de neue nae neue a n'eu anâ” Sul molo nuovo ci sono nove navi nuove/ la più nuova delle nove navi nuove non vuole andare .

''Ecco, il nostro più noto scioglilingua è -in realtà- un mugugno: abbiamo sùbito un problema, qualcosa che non va. Non è come “trentatré trentini entrarono a Trento, tutte e trentatré trotterellando.” No, noi abbiamo la nave che non funziona, belandi! La più nuova! Con quello che l'abbiam pagata! Ma perché non va? Si può fare qualcosa? Perché nessuno se ne occupa, di questa nave che non riesce a partire? Ho deciso di fare qualcosa, un piccolo atto poetico. Volevo farla ripartire.'' (Fabrizio Casalino)

La casa editrice savonese blackdog è nata nel 2019 dall’ostinata passione di Marcello Figoni e della sua compagna Angela per la letteratura e l’illustrazione. Dopo il primo anno e mezzo di attività sono 10 i titoli a catalogo; le due collane, Cerbero e Argo, propongono rispettivamente testi della letteratura gotico-fantastica italiana e straniera tra Otto e Novecento e romanzi e racconti tra fantascienza e gli albori del fantasy. I volumi, alcuni dei quali mai tradotti in Italia o proposti con nuove traduzioni, sono corredati da tavole infra testo realizzate appositamente da illustratori contemporanei.