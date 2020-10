Orari Tpl, da lunedì 5 ottobre variazioni su alcune tratte in provincia

Tpl Linea avvisa la spettabile clientela che, con decorrenza da lunedì 5 ottobre 2020, a seguito dell’entrata in vigore degli orari definitivi di alcuni istituti scolastici, verranno apportate le seguenti modifiche al servizio:

Sulla linea 10 Segno–Vado Ligure, in via sperimentale, la corsa feriale in partenza da Segno per Vado Ligure delle ore 7:25 non effettuerà il transito dalla fermata della MCTC, transitando da San Genesio circa 5 minuti prima.

Tre invece le variazioni sull'entroterra ingauno. La prima riguarderà la linea 73 Albenga-Arnasco-Vendone-Onzo dove la corsa feriale in partenza alle ore 14:10 dalla Stazione di Albenga per Lusignano – Villanova, nelle giornate dal lunedì al venerdì in periodo scolastico proseguirà per Arnasco – Onzo.

Sulla linea 76 Albenga-Cisano-Castelbianco-Nasino-Alto verrà attivata una corsa feriale scolastica dal lunedì al venerdì in partenza alle ore 14:15 da Albenga Centro per Leca – Cisano – Castelbianco – Nasino – Alto.

Sulla linea 97 Alassio-Villanova la corsa feriale in partenza da Alassio per Villanova delle ore 13:30, dal lunedì al venerdì in periodo scolastico verrà posticipata alle ore 14:05 mentre la corsa feriale scolastica in vigore nelle giornate di martedì e giovedì in partenza da Alassio per Villanova delle ore 16:50 verrà posticipata alle ore 17:20.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e consultare il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.