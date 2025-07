Maturità, al Boselli Alberti il successo degli studenti dell'Esabac, il doppio diploma italo-francese

Premiati con successo all'esame di Stato gli studenti dell'istituto di via Don Bosco che hanno affrontato l'Esabac. Tutti i ragazzi del corso ‘Relazioni internazionali per il marketing dell'Istituto Boselli-Alberti ‘hanno conseguito il doppio diploma Italo francese (l’Esabac techno).

Inzaina Pietro e Ferrara Margherita hanno ottenuto il massimo punteggio pari a 20/20 per l’Esabac e rispettivamente 98/100 e 96/100 per il diploma italiano mentre Barbano Pietro ha ottenuto 100/100 nell’Esame di Stato e 17/20 per l’Esabac. Risultati che confermano la vocazione all'internazionalità e al potenziamento delle eccellenze dell'istituto Boselli -Alberti.

Il duplice diploma EsaBac è stato istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat.