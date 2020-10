Coronavirus, salgono a quota 140 i nuovi casi nelle ultime ventiquattr'ore

Altro balzo in avanti per quanto riguarda il numero dei nuovi positivi al Covid19 secondo i dati forniti da Regione, con 140 nuovi casi (a fronte di 3.619 tamponi effettuati).

Fortunatamente però, rispetto al precedente bollettino giornaliero, non si registrano decessi nelle strutture ospedaliere della nostra Regione.

Il dettaglio dei nuovi positivi in Regione vede: in Asl1 13 casi di cui 7 contatto di caso confermato, 5 da attività di screening e 1 rientro da viaggio; in Asl 2 sono 28 di cui 24 contatto di caso confermato in una RP, 3 da attività di screening e 1 rientro da viaggio; in Asl 3 sono 75 di cui 30 contatto di caso confermato, 43 da attività di screening e 2 in una struttura socio sanitaria; infine in Asl 5 sono 24 di cui 14 contatto di caso confermato e 10 da attività di screening.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 317.583 (+3.619)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 13.586 (+140)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.850 (+29)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 11.736 (+111)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.318 (+79)

Casi per provincia di residenza

Imperia: 194 (+8)

Savona: 227 (+30)

Genova: 1.462 (+49)

La Spezia: 1.077 (-17)

Residenti fuori regione / estero: 114 (+7)

Altro / in fase di verifica: 244 (+2)

TOTALE 3.318

Ospedalizzati: 184 (21 in terapia intensiva) (+11)

Asl1: 8 (+3)

Asl2: 14 (1 in terapia intensiva) (+4)

Policlinico San Martino: 37 (12 in terapia intensiva) (+4)

Galliera: 39 (2 in terapia intensiva) (-)

Gaslini: 7 (-1)

Asl3 Villa Scassi: 9 (+3)

Asl4: 6 (-1)

Asl5: 61 (8 in terapia intensiva) (-1)

Isolamento domiciliare: 1.645 (+47)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.660 (+61)

Deceduti: 1.608 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1: 445

Asl2: 402

Asl3: 595

Asl4: 122

Asl5: 712

TOTALE 2.276