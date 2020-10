Segretaria positiva al Covid: Cairo Salute chiuso per sanificazione

"Si comunica che nella giornata di oggi, venerdì 2 ottobre, Cairo Salute rimarrà chiuso per sanificazione Covid, in relazione al risultato positivo del primo tampone effettuato su una componente del personale di segreteria". Lo comunica in una nota il direttore dell'ambulatorio Amatore Morando.

"Nonostante l'applicazione dei protocolli e l'utilizzo dei presidi, una segretaria ha manifestato sintomi che hanno portato a ritenere opportuno l'esecuzione del tampone di cui sopra, visto il risultato positivo si determina l'opportunità dell'esecuzione dei tamponi su tutto il restante personale venuto a stretto contatto secondo i protocolli"

"Verranno forniti in tempo reali aggiornamenti sull'evoluzione della situazione e in particolare sulla possibilità di riapertura per la giornata di lunedì 5 ottobre" conclude il il direttore Morando.