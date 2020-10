Limone Piemonte: comunicazioni dal Comune sulla viabilità e sull’attivazione di due numeri per le segnalazioni

Di seguito alcune comunicazioni del Comune di Limone Piemonte in merito alla viabilità e all’attivazione di due numeri per le segnalazioni.

NUMERI SEGNALAZIONI

Il Comune ha attivato presso l’Unità Comando Locale un numero dedicato alle segnalazioni logistiche relative ai danni provocati dall’alluvione dei giorni scorsi. Il numero è il seguente: 334 6844329, attivo 24 ore al giorno. I cittadini limonesi potranno chiamare per segnalare la necessità di prosciugamenti di locali allagati o di rimozione materiale inerte, movimenti franosi, sgombero case, recupero beni.

Inoltre, è stato attivato anche un numero per comunicare l’esigenza di beni di prima necessità quali cibo, medicine, benzina, gasolio, stufette e fornelletti: 366 6815383, operativo tutti i giorni fino alle 16.

VIABILITÀ STRADALE

Sulla strada statale SS 20, da e verso Limone, è consentita la circolazione dalle 6.30 alle 20.30 ai residenti per motivi di lavoro e urgenze, per necessità manutenzione impianti sciistici della Lift spa, per acquisto provvigioni delle famiglie limonesi (cercando di limitare il più possibile il numero di mezzi e persone in circolazione). Al momento non è consentito il transito in ingresso per i proprietari seconde case e per l’attività dei cantieri ordinari.

Si segnala, inoltre, che il tratto della SS 20, all’altezza del condominio Rivalta, è chiuso e non transitabile da mezzi né pedoni.