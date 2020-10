"Generatore principale dalla centralina del campo sportivo in blocco, conseguenti problemi nella zona centrale del paese. Squadra in arrivo in pochi minuti".

Questa la nota diramata dal sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri in merito al blackout (causato dal maltempo) che ha interessato l'intero territorio comunale.

"Diversi interventi ancora in corso, sarà una giornata ancora complessa con conseguenti disagi. Sono e restiamo a disposizione" conclude il primo cittadino.