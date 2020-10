Celle, una positività al Covid tra i bambini della scuola dell'infanzia: scatta la quarantena per compagni e maestre

Un bambino positivo al Coronavirus in una sezione della scuola dell'infanzia "Il Flauto Magico" di Celle Ligure e scatta la quarantena per tutti i compagni di classe e per le maestre.

Ad annunciarlo il sindaco Caterina Mordeglia dopo aver ricevuto la comunicazione dalla responsabile della scuola e dall'Asl2 che ha fornito i classici dati aggiornati giornalieri sul comune cellese nel quale spiccano 34 persone in isolamento in quanto contatti e 4 persone positive (tra cui il bambino in questione).