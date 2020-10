Albisola, alunno del comprensivo positivo al Covid: in quarantena una classe e gli insegnanti

In via precauzionale è stata messa in quarantena una classe delle medie dell'istituto comprensivo di via Massa ad Albisola Superiore.

Dopo la positività di un alunno la dirigenza scolastica dopo la comunicazione dell'Asl2 ha optato per l'isolamento fiduciario dei compagni e degli insegnanti che hanno avuto contatti con la classe.

Si susseguono così i casi, dopo le positività al comprensivo di Cairo, il Don Bosco di Alassio, il liceo Boselli Alberti, il Della Rovere e il Ferraris Pancaldo a Savona oltre alle scuole medie che aveva portato alla chiusura dei plessi di via Machiavelli e di via Bove a Legino. Nella giornata ieri invece la notizia della positività di un alunno della scuola dell'infanzia "Il Flauto Magico" di Celle.