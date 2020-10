Borghetto Santo Spirito: la Biblioteca Civica si arricchisce di 800 nuovi volumi

Grazie al contributo di 10 mila euro ottenuto con il Decreto emergenza Biblioteche, finalizzato al rilancio delle biblioteche civiche e delle librerie locali, la Biblioteca Civica di Borghetto Santo Spirito, si arricchisce di 800 nuovi volumi.

"Gli acquisti hanno permesso di implementare molti settori: la sezione locale, la narrativa italiana e straniera, la manualistica, il settore ragazzi - spiega Mariacarla Calcaterra, assessore alla Cultura - I libri giungeranno a breve in Biblioteca e verranno inventariati e quindi catalogati per essere messi a disposizione per il prestito, attualmente attivo su prenotazione telefonica o via mail. Con questo importante acquisto, l’utenza avrà a disposizione novità e testi che hanno permesso di incrementare un patrimonio già di rilievo, consultabile on-line grazie al catalogo informatizzato, sul sito http://sbvv.tecaweb.it, attraverso il quale gli iscritti possono anche accedere alla prenotazione".