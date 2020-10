Il pastore tedesco Lupo fiuta la droga addosso a un cittadino sudamericano: segnalato dalla polizia locale di Finale

Sorpreso con due dosi di cocaina a Finale Ligure, fermato e segnalato dalla polizia locale. I fatti risalgono alla tarda serata del 6 ottobre e ha visto protagonisti, ancora una volta, gli uomini del Nucleo di Sicurezza Urbana Associato, che da mesi svolgono regolarmente servizi congiunti sui territori di Albenga, Finale Ligure e Loano, spesso con l'impiego dell'unità cinofila di recente istituzione.

Questa volta ad attirare l'attenzione del personale di polizia la manovra azzardata compiuta da una persona a bordo di un motoveicolo. Raggiunto e fermato per contestare la violazione al codice della strada, il conducente di nazionalità sudamericana è apparso nervoso di fronte alla richiesta di informazioni degli agenti.

A quel punto sono scattati ulteriori accertamenti sul veicolo e sulla persona, in esito ai quali il pastore tedesco Lupo ha individuato immediatamente la cocaina addosso all'uomo. Dopo accurati controlli, d'intesa anche con il magistrato di turno, il soggetto è stato infine segnalato alla Prefettura per violazione della normativa in materia di stupefacenti. Contestata anche la guida senza patente del motoveicolo, che è stato sottoposto a fermo amministrativo.