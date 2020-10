Celle, probabilmente entro 10 giorni verranno tolti i 5 semafori sul rio S. Brigida: il cantiere rimarrà fino al 22 dicembre

"Posato l'ultimo scatolare in via S.Brigida Prossimi step: congiunzione del tratto Anas con tratto già fatto dal Comune; sistemazione sottoservizio; asfaltatura".

Con queste parole il sindaco di Celle Caterina Mordeglia ha spiegato i prossimi sviluppi in merito al cantiere per l'adeguamento idraulico del rio cellese, come già avevamo anticipato nei giorni scorsi (Leggi QUI https://www.savonanews.it/2020/10/06/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/cantiere-s-brigida-a-celle-pronto-il-posizionamento-dellultimo-scatolare-poi-spazio-allasfalto.html)

"Tempo previsto lavorazione (mi hanno detto e così riferisco): 10 giorni ovviamente salvo imprevisti" ha continuato la prima cittadina, dopo i rallentamenti dei mesi scorsi dovuti al maltempo, al Covid e soprattutto alle crepe che si sono venute a creare nelle abitazioni presenti nei pressi del cantiere.

Hanno puntato infatti il dito contro Anas i proprietari dei caseggiati (soggetti ad un'ordinanza del sindaco di interdizione di una porzione degli edifici) che hanno dato mandato ad un legale non convinti dai progetti dell'ente.

Dopo gli step previsti sarà comunque quindi pronta, auspicando che non ci siano nuovi intoppi (allerta meteo permettendo su tutte) a tornare alla normalità la viabilità in via Colla con il classico senso unico in direzione monti e la possibilità per gli automobilisti di tornare sull'Aurelia attraversando largo Giolitti, piazza Volta e svoltando in via S. Brigida nei pressi della fabbrica Olmo. Verranno così tolti i 5 semafori sull'Aurelia e ne rimarranno soltanto due.

In quel punto verrà posizionato il primo semaforo e il secondo invece sarà sempre presente sull'Aurelia nella zona di piazza Costa