Albisola, via Sisto IV di nuovo sotto scacco dei vandali: danneggiate alcune auto

Via Sisto IV ad Albisola Superiore nuovamente sotto scacco dei vandali. Nella notte infatti tra sabato e domenica alcune auto sono state vandalizzate tramite la rottura dei vetri e la mattina successiva i proprietari hanno potuto constatare gli effettivi danneggiamenti. Del fatto sono stati informati i carabinieri e la polizia locale.

Non si tratta del primo caso avvenuto nella via che porta alla stazione albisolese, in quanto nella notte del 21 aprile del 2019 quattro auto erano state bruciate e una decina danneggiate.

Immediato era scattato l'allarme e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco. Il forte vento aveva reso complicate le operazioni di spegnimento e le fiamme avevano interessato anche un albero.

"In quella via purtroppo non è la prima volta che succedono episodi vandalici come in altre vie - spiega l'assessore ai quartieri Roberto Gambetta - Al momento abbiamo partecipato ad un bando che prevede l'acquisizione di alcune telecamere e il posizionamento sugli ingressi principali con lettura targhe, dopodiché cercheremo atri fondi per intervenire in altre zone".

"È pressoché impossibile sviluppare una sorta di grande fratello su tutta la città. Speriamo che anche privati, commercianti, condomini rispettando le normative vigenti possano dare il loro contributo" ha continuato Gambetta.