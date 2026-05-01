170 chili di hashish nel doppio fondo del rimorchio: arrestato camionista croato a Savona (VIDEO)

Nascondeva circa 170 chilogrammi di hashish nel doppio fondo del rimorchio, occultati sotto un carico di giocattoli destinati alla vendita. Con questa accusa, un autotrasportatore croato di 57 anni è stato arrestato in flagranza di reato ieri a Savona dai Carabinieri.

L'operazione è frutto di un'indagine condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Milano Duomo, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona. I militari avrebbero monitorato per tempo gli spostamenti dell'autoarticolato, dotato di targa croata e proveniente dall'estero: il rimorchio sarebbe stato imbarcato in Spagna, mentre la motrice avrebbe raggiunto l'Italia via terra, ricongiungendosi con il rimorchio nella mattinata presso il Porto di Savona.

Il controllo costante degli spostamenti del mezzo ha permesso ai Carabinieri di intercettarlo sul Lungomare Giacomo Matteotti. Una volta fermato il veicolo e scaricati i pallet con la merce, gli investigatori avrebbero notato anomalie sul pianale del rimorchio. La rimozione dei pannelli ha rivelato un doppio fondo ricavato nella struttura, all'interno del quale erano stipati numerosi panetti di hashish termosigillati, per un peso complessivo di circa 170 chilogrammi.

Al termine degli accertamenti, il 57enne è stato tratto in arresto e trasferito presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida. L'autoarticolato e l'intera partita di stupefacente sono stati sequestrati.