Scontro tra bici e moto ad Albisola, due feriti lievi in codice giallo

Un incidente tra una bicicletta e una moto ha richiesto l’intervento dei soccorsi nella serata di ieri ad Albisola Superiore. L’allarme è scattato poco dopo le 22 in corso Vittorio Poggi, dove sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Albisola, l’automedica e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte: la moto stava salendo verso la zona dell’Uliveto, mentre la bicicletta scendeva in direzione dell’Aurelia. L’impatto è avvenuto all’uscita di una curva, dove la bici ha urtato la moto, che procedeva a bassa velocità.

Entrambi i coinvolti hanno riportato ferite lievi. I sanitari ne hanno disposto il trasporto in codice giallo all’ospedale San Paolo: il ciclista ha riportato diverse escoriazioni e contusioni, mentre il motociclista ha subito traumi di minore entità.