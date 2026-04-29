Tentata rapina a Borghetto, aggredito l'edicolante Massimo Alessi: “Tutto in pochi attimi: ho reagito, è scappato”

Sono stati attimi concitati quelli vissuti nel pomeriggio di lunedì scorso, intorno alle 17.30, in corso Europa a Borghetto Santo Spirito, dove si è verificata una tentata rapina: vittima dell’aggressione Massimo Alessi, storico edicolante del quartiere, da oltre trent’anni punto di riferimento per residenti e attività della zona.

Secondo una prima ricostruzione, un giovane a volto scoperto è entrato nel negozio intimando la consegna del denaro. Alla reazione dell’esercente, il rapinatore avrebbe sferrato alcuni colpi con un oggetto contundente, ferendo Alessi alla testa e al corpo. Nonostante le ferite, giudicate lievi, il titolare ha reagito riuscendo a mettere in fuga l’aggressore al termine di una breve colluttazione.

"Ero al lavoro quando è entrato e mi ha chiesto i soldi – racconta Alessi – è successo tutto in pochi attimi, mi ha aggredito con un oggetto, colpendomi più volte. Ho reagito e alla fine è scappato".

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine e i militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso, che hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale Santa Corona.

Molto conosciuto e stimato, Alessi gestisce l’edicola da 32 anni ed è noto per la sua disponibilità e dedizione al lavoro. Nonostante lo shock, è già tornato alla sua routine quotidiana, consegnando giornali e riviste a bar e clienti privati.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, con il supporto della polizia locale: secondo quanto trapelato, sarebbe già stato identificato un minorenne italiano.