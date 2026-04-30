Movida ad Albenga, confronto tra amministrazione, gestori dei locali notturni e residenti: impegno ad incrementare il personale per la sicurezza

Si è svolto ieri, mercoledì 28 aprile, l’incontro richiesto alcune settimane fa dal sindaco Riccardo Tomatis in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, con l’obiettivo di promuovere una “buona movida” nel rispetto delle regole, dell’ordine pubblico e della quiete dei residenti.

All’incontro hanno partecipato i gestori e i responsabili della sicurezza dei locali notturni Le Vele ed Essaouira, una delegazione dei residenti della zona di Vadino, il sindaco, alcuni componenti della Giunta comunale e il comandante della Polizia Locale di Albenga Andrea Spanu.

Il confronto si è svolto in un clima costruttivo e ha evidenziato una piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Nel corso dell’incontro, i gestori dei locali hanno illustrato le misure previste per la stagione estiva, tra cui: incremento del personale di sicurezza sia all’interno dei locali sia nelle aree esterne e nei parcheggi; potenziamento del servizio di bus navetta, anche in funzione della sicurezza stradale; aumento dei sistemi di videosorveglianza; ampliamento delle aree di parcheggio.

È stata inoltre ribadita la massima collaborazione con le forze dell’ordine e con la Polizia Locale, attraverso un costante scambio di informazioni e segnalazioni utili a garantire sicurezza e ordine pubblico.

“Questo incontro, che ho richiesto tempo fa anche in vista dell’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si svolge ogni anno in Perfettura, è stato molto importante e sono emersi numerosi spunti significativi – afferma il sindaco Riccardo Tomatis –. Abbiamo apprezzato la collaborazione dimostrata dai gestori dei locali, anche nell’ascolto delle esigenze dei residenti della zona di Vadino. È emersa la volontà condivisa di trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze. Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della viabilità, della sicurezza stradale e dei parcheggi".

"I gestori implementeranno il servizio navetta e l’Amministrazione si attiverà con TPL per valutare la possibilità di prevedere corse di autobus di linea prima delle ore 6 del mattino, al fine di garantire un deflusso più graduale e ordinato dei giovani al termine delle serate - continua il primo cittadino ingauno - Il tema della sicurezza rappresenta uno dei punti cardine: i gestori si sono impegnati a potenziare la videosorveglianza e la presenza di personale di sicurezza, soprattutto nelle aree esterne. Proseguirà inoltre la piena collaborazione con le forze dell’ordine, anche attraverso segnalazioni utili per eventuali interventi e attività di prevenzione e controllo”.

L’incontro rappresenta il primo di una serie di momenti di confronto che proseguiranno nel corso della stagione estiva, con l’obiettivo di garantire una movida sicura e una convivenza serena e rispettosa con i residenti.