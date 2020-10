Cade in una fascia a Celle Ligure: 55enne trasportato in codice giallo al San Paolo

Si trovava in una fascia, in via Firenze a Celle Ligure, quando è caduto infortunandosi. Protagonista dello sfortunato episodio, verificatosi quest'oggi intorno alle 17.45, è stato un 55enne.

La macchina del pronto intervento si è subito attivata: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa cellese e l'automedica del 118.

Fortunatamente le ferite riportate dall'uomo non sono state giudicate particolarmente gravi, per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.