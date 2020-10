Covid, Toti: "Stiamo monitorando e gestendo cluster e zone più colpite"

"Continua il nostro lavoro per tracciare, testare e trattare i casi Covid. In tutta Italia i contagi stanno crescendo ma la situazione non è la stessa della scorsa primavera: oggi abbiamo 400 ricoverati in tutto il Paese, prima ne avevamo 4200 e i ricoveri hanno durata molto più breve. In Liguria stiamo monitorando e gestendo cluster e zone più colpite, anche grazie ai test rapidi e ai tamponi mirati, che sono quasi il doppio rispetto a marzo e aprile scorsi". Cosi commenta con un post su Facebook il governatore della Regione Giovanni Toti.

"Stiamo lavorando all’accordo con i medici di famiglia, in modo da rafforzare ulteriormente l’assistenza per le persone che fanno la malattia a casa, che per fortuna sono la maggior parte, mentre i nostri ospedali sono pronti ad aumentare i posti letto in media ed alta intensità di cura in caso di necessità".

"Con le altre Regioni stiamo attendendo di incontrare il Governo per capire quali misure verranno comprese nel nuovo Dpcm. La priorità è salvaguardare la salute dei cittadini analizzando però con lucidità la situazione, in modo da non incidere eccessivamente sulla nostra economia, che non può permettersi un altro stop. Ed è la stessa cosa che faremo con il sindaco Bucci, una volta che verranno decisi i provvedimenti nazionali, per il centro storico di Genova, la zona più colpita dal virus in Liguria, dove stiamo pensando a nuove regole che blocchino la diffusione del virus senza far smettere di vivere le nostre imprese. Agiamo con buonsenso e senza farci travolgere dall’emotività. Solo così possiamo imparare a convivere con il virus mandando avanti il Paese" conclude Toti.