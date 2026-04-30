Pietra Ligure, Carrara con Vannacci: sarà referente di “Futuro Nazionale”

Nuovo capitolo nella carriera politica di Mario Carrara, capogruppo di minoranza a Pietra Ligure. Il consigliere comunale pietrese, da oltre 45 anni presente nel parlamentino di Palazzo Golli avendo anche ricoperto l'incarico di assessore, ha aderito a “Futuro Nazionale” del generale Vannacci, costituendo il Comitato del territorio di Pietra Ligure, diventandone referente.

"Comitato la cui costituzione è stata approvata e formalizzata dalla direzione Nazionale - spiega lo stesso Carrara - Con gli altri iscritti Pietresi, aderiamo convintamente alle posizioni politiche della nuova destra del generale Vannacci che, riconoscendosi in pieno nei valori democratici, è la sola forza politica ad esprimere e rappresentare, finalmente, posizioni chiare e ferme su punti decisivi, travagliati ed irrisolti della vita del popolo italiano di oggi, quali il ripristino di condizioni di sicurezza e vivibilità nelle nostre città; l'istituzione di una pena certa; la repressione di reati odiosi come le rapine, specie quelle di notte nelle abitazioni, stupri, violenze e quant'altro riguardi il non rispetto della Costituzione e delle leggi italiane; il superamento del concetto di 'proporzionalità' tra chi delinque e chi è costretto a difendersi; fermare l'immigrazione incontrollata, che leggi blande di governi imbelli non riescono ad arrestare e 'reimmigrare' chi non ha diritto di restare in Italia; la tutela delle forze dell'ordine; la difesa degli interessi dell'Italia in Europa; la 'priorità' dei diritti degli italiani; la difesa dei nostri valori della civiltà cristiana, di quelli dell'Occidente e delle nostre tradizioni; l’Amor di Patria; l'identità e l'unione nazionale".

"Questi sono, tra gli altri, alcuni dei punti principali per i quali profonderemo il nostro impegno e la nostra azione politica - conclude Carrara - Nulla cambia circa il Consiglio comunale di Pietra Ligure, per cui il gruppo consiliare manterrà fede alle posizioni espresse ed al programma, votati dagli elettori nelle elezioni comunali del 2024".