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Politica | 30 aprile 2026, 13:48

Pietra Ligure, Carrara con Vannacci: sarà referente di “Futuro Nazionale”

Costituito il Comitato pietrese: “È la sola forza politica ad esprimere e rappresentare, finalmente, posizioni chiare e ferme su punti decisivi, travagliati ed irrisolti della vita del popolo italiano di oggi". Nessun cambiamento però in Consiglio comunale

Pietra Ligure, Carrara con Vannacci: sarà referente di “Futuro Nazionale”

Nuovo capitolo nella carriera politica di Mario Carrara, capogruppo di minoranza a Pietra Ligure. Il consigliere comunale pietrese, da oltre 45 anni presente nel parlamentino di Palazzo Golli avendo anche ricoperto l'incarico di assessore, ha aderito a “Futuro Nazionale” del generale Vannacci, costituendo il Comitato del territorio di Pietra Ligure, diventandone referente.

"Comitato la cui costituzione è stata approvata e formalizzata dalla direzione Nazionale - spiega lo stesso Carrara - Con gli altri iscritti Pietresi, aderiamo convintamente alle posizioni politiche della nuova destra del generale Vannacci che, riconoscendosi in pieno nei valori democratici, è la sola forza politica ad esprimere e rappresentare, finalmente, posizioni chiare e ferme su punti decisivi, travagliati ed irrisolti della vita del popolo italiano di oggi, quali il ripristino di condizioni di sicurezza e vivibilità nelle nostre città; l'istituzione di una pena certa; la repressione di reati odiosi come le rapine, specie quelle di notte nelle abitazioni, stupri, violenze e quant'altro riguardi il non rispetto della Costituzione e delle leggi italiane; il superamento del concetto di 'proporzionalità' tra chi delinque e chi è costretto a difendersi; fermare l'immigrazione incontrollata, che leggi blande di governi imbelli non riescono ad arrestare e 'reimmigrare' chi non ha diritto di restare in Italia; la tutela delle forze dell'ordine; la difesa degli interessi dell'Italia in Europa; la 'priorità' dei diritti degli italiani; la difesa dei nostri valori della civiltà cristiana, di quelli dell'Occidente e delle nostre tradizioni; l’Amor di Patria; l'identità e l'unione nazionale".

"Questi sono, tra gli altri, alcuni dei punti principali per i quali profonderemo il nostro impegno e la nostra azione politica - conclude Carrara - Nulla cambia circa il Consiglio comunale di Pietra Ligure, per cui il gruppo consiliare manterrà fede alle posizioni espresse ed al programma, votati dagli elettori nelle elezioni comunali del 2024".

Roberto Vassallo

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