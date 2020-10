Albisola, seconda riunione di quartiere a La Massa: ascoltate le criticità dei cittadini

Secondo appuntamento con le riunioni di quartiere ad Albisola Superiore alla presenza del vicesindaco e assessore ai quartieri Roberto Gambetta e l'assessore al sociale Calogero Massimo Sprio.

Ieri pomeriggio gli amministratori hanno incontrato i cittadini nel quartiere de La Massa dove hanno ascoltato le loro criticità.

Come in via Manzoni a La pace l'attenzione è stata concentrata sui rifiuti, sui parcheggi e sulla sicurezza.

"Faremo sicuramente una miglioria sulla gestione dei rifiuti e qua ci sono criticità in due zone - spiega Gambetta che come ha fatto nel primo incontro ha illustrato il progetto futuro dell'installazione delle foto trappole per stanare i "furbetti" - daremo la mastella a tutti e all'interno potranno essere messi dei sacchetti codificati così da evitare ogni errore".

Un altro aspetto in merito al conferimento dei rifiuti è legato all'ampliamento del centro rifiuti con l'apertura 24 ore su 24, per un servizio che è particolarmente auspicato dagli albisolesi.

Attenzione sul parcheggione che è ancora in gestione al comune e che continuerà ad essere gratuito e sul tema sicurezza i due amministratori hanno rassicurato i cittadini in quanto il comune ha partecipato ad un bando per l'implementazione delle telecamere.

I cittadini hanno puntato il dito per il problema del traffico soprattutto nella zona della rotonda e hanno richiesto più illuminazione pubblica.