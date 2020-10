Crac Nucera, prosegue il processo sul fallimento del gruppo Geo: ascoltati i curatori fallimentari

Prosegue il processo legato al fallimento del gruppo Geo. Questa mattina in Tribunale davanti al Collegio del Tribunale di Savona presieduto dal presidente Marco Canepa il Pm Ubaldo Pelosi ha interrogato i curatori fallimentari della Geo Gestione Immobiliare e Geo Sviluppo immobiliare (entrambe fallite nel 2011) Maurizio Ferro e Alberto Marchese.

Sono rinviati a giudizio oltre all’ex re del mattone Andrea Nucera (latitante ad Abu Dhabi si era consegnato alla guardia di finanza nel marzo 2019 Leggi QUI) e la moglie Simona Musso, anche Andrea Damele, Roderico Cavallo, Elena Caviglia, Monica Nucera, Pietro Carlo Pastorino, Lorenzo Zecchino, Anna Bruno, Monica Vasini, Enrico Picasso, Umberto Carlo Casella, Angelo Zavaglio, Arturo Arpellino, Giovanni Berneschi, Luigi Minolfi, Roberto Mumolo, Piergiorgio Perrone, Achille Tori, Piero Giadresco, Matteo Francesco Villani e Pier Carlo Rolando.

Tutti devono rispondere, a vario titolo ed in concorso, di plurime bancarotte, reati tributari, ricorso abusivo al credito e falso, solo Andrea Nucera, Simona Musso e Andrea Damele, anche di associazione a delinquere.

I due curatori hanno illustrato l'iter degli ultimi anni e le cause che avevano portato al fallimento.

Per il procuratore della Repubblica che aveva indagato su una ventina di fallimenti riconducibili a Nucera, l'ex costruttore ingauno aveva utilizzato delle società per portare all’estero cospicui capitali ottenendo dei finanziamenti dalle banche con delle perizie sovrastimate per operazioni e lottizzazioni immobiliari.

Il prossimo 26 gennaio proseguirà il processo.