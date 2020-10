​DPCM del 13 ottobre: sottoscritta oggi ad Alassio la nuova ordinanza comunale

E' di stamani la firma della nuova ordinanza che, recependo le indicazioni del DPCM del 13 ottobre scorso, di fatto proroga le disposizione già contenute nella precedente, scaduta appunto stamani.

Si tratta delle “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che nel ribadire l'obbligo all'utilizzo delle mascherine regolamenta l'accesso ai parchi, ai giardini e al mercato settimanale.

Permane quindi l'obbligo all'utilizzo della mascherina anche all'aperto. Ne sono esentati i bambini sotto i 6 anni; coloro i quali stanno praticando attività sportiva all'aperto; quanti hanno patologie incompatibili con l'utilizzo della mascherina e quando circostanze di fatto e caratteristiche dei luoghi rendono chiaro che non ci possono essere contatti con persone.

Per quanto attiene il mercato settimanale resta vietato agli spuntisti e ai venditori di materiali e prodotti usati

Riassunto in un breve schema ecco le disposizioni ex DPCM del 13 ottobre valide fino al 13 novembre p.v.

MASCHERINE

Obbligatoria all'aperto e al chiuso, ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.