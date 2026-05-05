Pontinvrea, incontro pubblico sui progetti eolici: comitati e cittadini a confronto il 7 maggio

Si terrà giovedì 7 maggio alle ore 20.30, presso la trattoria “Il Fiume” in via Roma 3, un incontro pubblico dedicato ai progetti eolici previsti e in fase di sviluppo tra Pontinvrea e le aree limitrofe della Val Bormida e dell’Alta Valle Erro.

L’iniziativa è promossa dal “Comitato contro il progetto eolico Bric dei Mori, Bric dell’Eremita, Sassello Forte Lodrino ed altri progetti eolici sul territorio di Pontinvrea e dintorni”, e si rivolge alla cittadinanza, ai sindaci e agli amministratori locali.

L’obiettivo dell’incontro è quello di presentare e discutere i progetti di impianti eolici industriali che interessano diverse aree collinari e montane del territorio, con particolare riferimento alle criticità ambientali, paesaggistiche e infrastrutturali segnalate dai promotori dell’iniziativa.

Secondo il comitato organizzatore, "la serata rappresenterà un’occasione di approfondimento sullo stato delle progettazioni in corso e sulle possibili ricadute per il territorio, in un contesto in cui il tema della transizione energetica e della localizzazione degli impianti è sempre più centrale nel dibattito pubblico locale".

All’incontro parteciperanno anche altre realtà associative impegnate nella tutela del territorio, tra cui il Coordinamento Tutela Monte Cerchio e il Comitato contro il progetto eolico Bric Surite e altri progetti nella zona di Altare e dintorni.