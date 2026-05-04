"Capolavori d'Impresa: Aerovisioni", successo per la mostra al Sea Art Hotel di Vado Ligure

Successo oltre le aspettative per "Aerovisioni. Opere dell'ingegno, del lavoro e dell'industria viste attraverso lo sguardo della Drone&Art". La mostra ospitata al Sea Art Hotel di Vado Ligure, ultima edizione del progetto culturale "Capolavori d'Impresa" promosso dall'Associazione Visioni e ideato da Punto a Capo, ha visto una proroga proprio per dare la maggiore possibilità di apprezzamento da parte dei visitatori.

Dopo l'inaugurazione con parterre istituzionale di primo piano, l'iniziativa ha incluso la tavola rotonda sul tema "Industria e logistica: protagonisti del territorio", che ha messo a confronto operatori e stakeholder del settore. Il progetto - avviato nel 2019 e cresciuto nel tempo fino a diventare un punto di riferimento nel dialogo tra economia e cultura - propone la fotografia aerea artistica di ispirazione futurista. Dall'alto, i droni restituiscono il paesaggio industriale ligure sotto una luce nuova, trasformando linee, volumi e infrastrutture portuali in composizioni visive capaci di rivelare una bellezza inattesa nel mondo produttivo.

All'inaugurazione, il presidente Bucci aveva sottolineato il valore strategico dell'iniziativa: "Mettere insieme cultura e impresa significa pensare in grande e guardare al futuro", aveva evidenziato, richiamando la vocazione marittima della regione e il ruolo del sistema portuale come "porta naturale tra il Mediterraneo e il centro Europa". Dati alla mano: nel 2025 il sistema logistico-portuale dell'area Genova-Savona-Vado ha movimentato oltre 60 milioni di tonnellate di merci, raggiungendo risultati record.

La mostra ha registrato inoltre la partecipazione di imprenditori e manager che hanno scelto di raccontare la propria azienda attraverso questa chiave artistica e non convenzionale, consolidando così il connubio tra narrazione culturale e mondo produttivo che è il cuore di "Capolavori d'Impresa".

Spiega Monica Brondi, animatrice dell'iniziativa: "Si sta chiudendo con il finissage la mostra 'Capolavori d'Impresa: Aerovisioni', edizione Vado Ligure. Sono particolarmente contenta del risultato di questo percorso: la mostra è stata prorogata grazie alla disponibilità del Sea Art Hotel, che ci ha ospitato in questa bellissima sala. C'è stato molto interesse sull'abbinamento arte-industria che abbiamo voluto proporre anche in questa terza edizione, che aveva come tema la Drone&Art e quindi la possibilità di interpretare in modo artistico le immagini delle aziende viste dall'alto. 'Aerovisioni' presentava una serie di rappresentazioni di tante aziende di Vado Ligure che hanno scelto di partecipare all'iniziativa".

Prosegue: "È stato particolarmente significativo, rispetto all'interesse che ha riscosso la mostra, il fatto che ci sia stato un vero e proprio convegno all'interno degli spazi espositivi, a cui hanno partecipato il presidente della Regione Bucci, il presidente della Provincia Olivieri e il sindaco Gilardi, che ha voluto fortemente questa iniziativa per valorizzare il ruolo sempre più importante di Vado Ligure nel tessuto economico, soprattutto nella portualità, non soltanto ligure ma italiana".

"A questa edizione di Vado Ligure - conclude Monica Brondi - seguiranno sicuramente ulteriori iniziative che raccoglieranno tutte le imprese del network di 'Capolavori d'Impresa', con l'obiettivo di portare questa idea progettuale anche fuori dal territorio ligure".

"Per noi è stato un piacere ospitare questa bella iniziativa - afferma Roberto Aragno, titolare del Sea Art Hotel - Vado è una realtà che si è evoluta sapendo mantenere la sua vocazione industriale, ma anche abbellendo il paese e facendo crescere una dimensione turistica che fino a pochi anni fa era praticamente inesistente. Noi abbiamo creduto in questo cambiamento, e da tre anni abbiamo fatto rivivere questa struttura ricettiva. Collaboriamo naturalmente con tutto il tessuto produttivo vadese, e questa sala la mettiamo volentieri a disposizione per iniziative come questa. È stata una bella esperienza: sono venute a vedere la mostra tante persone, e questo ci ha fatto davvero piacere. Siamo quindi disponibilissimi ad accogliere anche in futuro iniziative di questo tipo".

"La nostra struttura è strategicamente posizionata: siamo a circa 200 metri dall'imbarco della Corsica Ferries e vicini alle spiagge di Bergeggi. Nella bassa stagione ospitiamo molta clientela business, anche grazie ai lavori in corso nell'area della piattaforma portuale, mentre d'estate accogliamo turisti che vengono a godere delle belle spiagge a pochi chilometri da qui", conclude Aragno.