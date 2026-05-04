Albenga, la Scuola dell’Infanzia Ester Siccardi e il Comune rinnovano la convenzione e rafforzano la collaborazione

La Scuola dell’Infanzia Ester Siccardi, storica realtà educativa senza fini di lucro al servizio dei bambini e delle famiglie di Albenga, annuncia il rinnovo della convenzione con il Comune di Albenga, confermando e rafforzando una collaborazione fondata su valori condivisi di inclusione, continuità e attenzione al bene comune.

Il rinnovo dell’accordo si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento e valorizzazione della struttura che ospita la scuola. In collaborazione con l’Amministrazione comunale, sono stati avviati e programmati interventi di ristrutturazione e miglioramento degli spazi, con l’obiettivo di rendere gli ambienti sempre più accoglienti, sicuri e adeguati alle esigenze educative dei bambini.

Nelle prossime settimane la Scuola provvederà a informare in modo puntuale e trasparente i genitori sui singoli interventi previsti. Tra questi, il progetto “Radici Comuni: il Giardino dell’Inclusione”, ideato dalla Direttrice Elisa Esposito e dedicato alla riqualificazione dell’area esterna, che dal 1° luglio ospiterà il campo solare, e una serie di miglioramenti alle strutture interne destinate alle sezioni e alle attività didattiche.

L’accordo di rinnovo della convenzione prevede inoltre l’impegno del Comune di Albenga ad incrementare il contributo economico a favore della Scuola, un sostegno concreto che consentirà di accompagnare in modo più efficace le attività di rinnovamento e di garantire la qualità del servizio educativo e sociale offerto alla cittadinanza.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola dell’Infanzia Ester Siccardi esprime un sentito ringraziamento al Sindaco Riccardo Tomatis per la determinazione con cui ha contribuito a superare alcune criticità burocratiche che avevano rallentato il percorso di rinnovo della convenzione. Un ringraziamento particolare va anche al Vicesindaco e Assessore al Bilancio Silvia Pelosi, per il rilevante impegno nel reperimento delle risorse necessarie a sostenere le nuove attività, e all’Assessore ai Servizi Sociali Marta Gaia, per aver riconosciuto nella Scuola dell’Infanzia Ester Siccardi una realtà educativa fondamentale e insostituibile per la comunità albenganese.