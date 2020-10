Il contagio corre a scuola? Non secondo i dati del Ministero: positivo solo lo 0,08% degli studenti

5.793 studenti (0,080%), 1.020 insegnanti (0,133%) e 283 (0,139%) tra il personale non docente. Sono questi i numeri del contagio raccolti dal Ministero dell'Istruzione all'interno degli istituti scolastici in Italia aggiornati al 10 ottobre.

Numeri destinati a salire, come testimoniano i casi quotidianamente registrati in tutto il territorio nazionale, ma che ad ora, secondo il monitoraggio effettuato dal Miur con con la collaborazione dei dirigenti scolastici e sono stati condivisi dall’Istituto Superiore di Sanità, ma che a oggi non destano preoccupazione o fanno ipotizzare a un ritorno massiccio alla didattica a distanza.

A confermarlo nei giorni scorsi era stato lo stesso ministro Lucia Azzolina, respingendo la proposta di alcuni governatori di "scremare" le presenze in classe con l'uso per le classi più adulte delle lezioni in streaming, sottolineando come questi dati "confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole" mentre l'attenzione "deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo".

Un pensiero non condiviso da molti genitori. Se in classe infatti vengono prese tutte le misure di sicurezza del caso, ben diverso è per quanto riguarda i trasporti, argomento collaterale ma indissolubilmente collegato alla scuola. E su questo il dibattito resta aperto.