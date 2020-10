Albenga, gli studenti del Liceo "Giordano Bruno" scioperano: "Se la sicurezza è assente. Lo saremo anche noi"

Sciopero degli studenti del Liceo "Giordano Bruno" di Albenga.

La manifestazione al grido "Se la sicurezza è assente. Lo saremo anche noi" si è tenuta nella mattinata odierna per protestare contro le norme adottate per prevenire il contagio da Covid-19.

"Una presa di posizione nei confronti della scuola per le regole che vi sono all’interno e che vengono imposte dal governo. Ma non solo. Anche contro i mezzi di trasporti che non garantiscono la nostra sicurezza" spiegano gli alunni.

"Lo sciopero di oggi non è contro qualcosa o qualcuno - prosegue Elisa Vaccarezza, rappresentante d'Istituto - ma per chiedere a gran voce a tutti quelli, che ne hanno la possibilità, di tutelare due nostri diritti sacrosanti: quello allo studio e quello alla salute".

"Non siamo stati a casa volentieri - prosegue -, ma abbiamo deciso di aderire alla giornata di protesta nazionale perché, anche questa volta non si decidesse senza ascoltare anche noi, che della scuola siamo la vera essenza".

"Noi chiediamo una scuola che sappia vivere al nostro fianco un momento così drammatico. Trasporti al collasso, aule pollaio, professori che se in quarantena parlano a classi di fantasmi con cui non possono interagire, forza Ministro Azzolina, ascolti il grido di aiuto di ragazzi, famiglie, insegnanti e istituzioni. Faccia la cosa giusta" conclude la rappresentante degli studenti.

Una protesta legata ai casi di positività riscontrati nei giorni scorsi all'interno dell'istituto scolastico.