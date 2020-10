Cairo, il sindaco Lambertini rivolge un appello agli studenti: "Affrontate con pazienza e buon senso le regole anti Covid"

44 persone isolate, di cui 7 positive. Perlopiù asintomatiche. Questa la situazione nel comune di Cairo Montenotte illustrata dal sindaco Paolo Lambertini.

"La situazione non è grave come nei mesi di marzo e aprile, ma questo non deve essere un pretesto per decidere personalmente come comportaci - spiega il primo cittadino - Abbiamo delle regole da rispettare che oramai sono chiare a tutti. Ossia la mascherina, l'evitare assembramenti e il distanziamento sociale".

Il sindaco ha poi parlato dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm: "Non è importante il giudizio su questi provvedimenti. La cosa fondamentale è che noi ci adeguiamo. Accettiamo e ci comportiamo secondo queste regole. Basta usare la buona volontà. Disattenderle vuol dire farci del male. Dobbiamo stare attenti. Dipende tutto dai nostri comportamenti. Solo noi possiamo abbassare l'onda dei contagi".

Ieri intanto è iniziata la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Il comune ha messo a disposizione dei medici di Cairo Salute le stanze adiacenti al teatro: "Una scelta di ordine prudenziale per prevenire eventuali contagi" spiega il primo cittadino.

Infine un appello rivolto agli studenti: "Affrontate con pazienza e buon senso le regole. Non si tratta di imposizioni. Servono per evitare il diffondersi di questo maledetto virus. Non fatevi fregare da chi in nome di una finta libertà vi permette di disattenderle".