La denuncia dell'Enpa: "Moria di animali selvatici a Cairo"

Dopo la morte di due martin pescatori a Cairo, quasi certamente avvelenati, continua l’elenco degli animali selvatici recuperati dai volontari della Protezione Animali con uguali sintomi, segno che in zona si trovano ancora sostanze velenose disperse.

"Mentre è difficile accertare quanti altri soggetti che hanno ingerito il veleno siano andati a morire nelle campagne vicine, è toccato ieri ad una giovanissima tortora, trovata da una veterinaria cairese in viale della Repubblica e poi affidata all’Enpa per le cure; l’associazione rivolge un appello alle persone che portano a spasso il cane in zona, nonchè a coloro che curano le locali colonie di gatti, affinché usino tutte le cautele per evitare contatti con sostanze sospette; si teme che si tratti di veleno per topi, evidentemente diffuso in modo illecito, in quanto deve essere usato in modo da evitare contatti con altri animali; Enpa è contraria all’utilizzo del veleno nella “lotta ai topi”, ricordando che esistono metodiche “dolci” che prevedono, tra altre azioni, la corretta gestione della spazzatura" spiegano dalla Protezione Animali.